На архангельском маршруте №69 в салоне автобуса парная

Представители Народного фронта продолжают мониторинг работы общественного транспорта в Архангельске.

В этот раз активисты-общественники пообщались с пассажирами, направляющимися на окраины города – на Сульфат и в Маймаксу.

И если жители микрорайона Первых пятилеток отмечают, что автобусы ходят часто, то чтобы добраться на Экономию приходиться ждать автобус по 40 минут.

Есть и другие замечания. В автобусах душно, печки обжигают, водители не всегда внимательно смотрят за погрузкой маломобильных пассажиров и северян с детскими колясками.

Эти и другие нарекания пассажиров лягут в основу предложений Народного фронта для улучшения работы городского транспорта, которые общественники передадут губернатору региона Александру Цыбульскому.

Мониторинг продолжается…