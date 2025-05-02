Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заложники голубых. Народный фронт мониторит работу автобусов "Рико"

27 мая представители Народного фронта вновь проверили работу городских автобусов Архангельска, но на этот раз – в вечерний час пик. Мы вышли на перекрёсток Урицкого – Обводный, чтобы пообщаться с пассажирами автобусов 5, 62 и 64 маршрута, направляющихся в сторону улицы Галушина.

 По оценке горожан, в больших автобусах, пришедших на смену пазикам, удобнее и чище. Радуют и водители в белых рубашках, и кондукторы в форме.

 Но к количеству техники и расписанию автобусов – масса вопросов: одни ждут свой маршрут по 40 минут, другие идут несколько остановок пешком, чтобы элементарно попасть в нужный автобус.

 Толкучка, сломанные кондиционеры и работающие в жару печки, резкое торможение и регулярное нарушение ПДД вызывают недовольство северян. Во время рейда мы стали свидетелями последнего: водитель битком набитого автобуса 5-го маршрута начал движение прямо с открытыми дверями.

 Представители Народного фронта продолжат мониторинг работы перевозчика, а результатом проверок станут предложения по исправлению ситуации.

28 май 12:41 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Усатый на стене
Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (357)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20