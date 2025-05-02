Заложники голубых. Народный фронт мониторит работу автобусов "Рико"

27 мая представители Народного фронта вновь проверили работу городских автобусов Архангельска, но на этот раз – в вечерний час пик. Мы вышли на перекрёсток Урицкого – Обводный, чтобы пообщаться с пассажирами автобусов 5, 62 и 64 маршрута, направляющихся в сторону улицы Галушина.



По оценке горожан, в больших автобусах, пришедших на смену пазикам, удобнее и чище. Радуют и водители в белых рубашках, и кондукторы в форме.



Но к количеству техники и расписанию автобусов – масса вопросов: одни ждут свой маршрут по 40 минут, другие идут несколько остановок пешком, чтобы элементарно попасть в нужный автобус.



Толкучка, сломанные кондиционеры и работающие в жару печки, резкое торможение и регулярное нарушение ПДД вызывают недовольство северян. Во время рейда мы стали свидетелями последнего: водитель битком набитого автобуса 5-го маршрута начал движение прямо с открытыми дверями.



Представители Народного фронта продолжат мониторинг работы перевозчика, а результатом проверок станут предложения по исправлению ситуации.