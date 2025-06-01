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Река Лесная в районе Катунино испугала даже прокуроров

По иску Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры Приморский районный суд Архангельской области решением от 16.02.2024 возложил на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области обязанность провести мероприятия по охране водного объекта реки Лесная, расположенной в районе п. Катунино Приморского района Архангельской области.

В целях контроля за исполнением решения суда Архангельский межрайонный природоохранный прокурор Вадим Кузнецов совместно с заместителем министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области осуществил выезд и осмотр русла реки Лесная, в ходе которого обсужден порядок и сроки проведения мероприятий по ликвидации остатков гидротехнического сооружения, захламляющего водный объект.  

Мероприятия по исполнению решения суда находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

 

23 июль 14:47 | : Скандалы

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