Реку Удима под Котласом паразиты перегородили деревянными щитами

Котласской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения водоохранного законодательства выявлены факты размещения неустановленными лицами деревянных щитов с наполненными песком пластиковыми пакетами, частично погруженных в русло р. Удима напротив д. Данилово Котласского района.

По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором внесено представление министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. Кроме того, в целях защиты прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду прокурором в суд предъявлен иск о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и обязании устранить нарушения водоохранного законодательства.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, на ответчика возложена обязанность в срок до 31.12.2026 выполнить мероприятия по охране поверхностного водного объекта р. Удима на участке напротив д. Данилово путем предотвращения его загрязнения, засорения и ликвидации последствий указанных явлений путем извлечения объектов механического засорения.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.