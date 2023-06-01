Прокуратура вступилась за зеленые насаждения поселка Катунино

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ОМВД России «Приморский» организована оценка доводов обращения жителей пос. Катунино, размещенного в социальных сетях «ВКонтакте», о незаконной рубке зеленых насаждений в районе МБУ «Культурный центр».

Согласно предварительной информации работы по своду деревьев подрядной организацией проводились на земельном участке (вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование) в рамках работ по государственному контракту, связанного с проектированием объекта «Школа на 320 мест в пос. Катунино Приморского района».

В качестве компенсационных мероприятий планируется высадка новых деревьев.

Исполнение контракта находится на контроле прокурора. Проверочные мероприятия продолжаются.