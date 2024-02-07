Прокуратура заставила Минприроды Поморья укрепить берега реки Лесная

Проведенной Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой установлено, что в русле реки Лесная, расположенной в районе п. Катунино Приморского района Архангельской области, находятся остатки строительного мусора и разрушенных берегоукрепительных сооружений.

В этой связи прокурором в Приморский районный суд направлено исковое заявление о возложении на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона обязанности устранить данные нарушения, в том числе провести мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и обеспечению безопасности существующего берегоукрепления.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.