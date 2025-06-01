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В деле няндомского чиновника Захарьина появились новые эпизоды

  Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ», обвиняемого по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как установлено следствием, обвиняемый с апреля  по май 2024 года,  находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений  получил от двух лиц, осужденных приговорами судов за совершение преступлений к отбытию наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 50 000 рублей. 

После этого он внес в официальные документы – табели учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил табели и направил их в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где данные осужденные лица были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме. По расследованному в апреле текущего года уголовному делу следственным органом в отношении обвиняемого ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

          Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 8 лет.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

23 июль 10:05 | : Скандалы

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