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В Няндомском округе выявлена коррумпированная четверка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению четырех жителей Няндомского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий и бездействие). 

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах обвиняемые, которым решением суда назначено наказание в виде обязательных работ, передали взятки в виде денег от 15 тысяч до 45 тысяч рублей сотруднику муниципального автономного учреждения. За незаконное денежное вознаграждение должностное лицо указало в табелях учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах без фактической отработки обвиняемыми назначенного судом наказания. 

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно- розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными  заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. 

 В настоящее время по существу в суде рассматривается уголовное дело по обвинению сотрудника муниципального автономного учреждения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

18 июнь 09:31 | : Происшествия

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