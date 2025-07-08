Игорь Арсентьев: «С жуликами дел не имеем»

Глава Северодвинска сообщил о расторжении контракта с фирмой-подрядчиком с Северного Кавказа, занимавшейся капремонтом школы №5.

Игорь Арсентьев в соцсети ВК:

- В связи с возбуждением уголовного дела в отношении бенефициара коммерческой организации, выполняющей работы по капитальному ремонту школы №5, администрацией города инициировано расторжение контракта с подрядчиком. В ближайшее время будет определена другая подрядная организация, которая выполнит ремонтные работы на объекте.

Помимо расторжения контракта, администрацией предпринимаются меры по возврату в бюджет авансового платежа.

Напомним, вчера пришло сообщение о силовом задержании представителя фирмы «СК-Альянс», пытавшегося всучить крупную взятку честному чиновнику северодвинской администрации.