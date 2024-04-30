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Глава Северодвинска распек криворукого подрядчика, взявшегося за ремонт школы

Игорь Арсентьев о субботнем рейде по ремонтируемым школам:

- Решил сегодня проверить работу подрядчиков, которые занимаются капитальным ремонтом школ №11 и 20. В 20 школе я увидел динамику за последние недели: демонтажные работы проведены, весь строительный мусор убран, идет работа над заменой инженерных систем, завезен строительный материал для дальнейшей работы, часть работников задействована на фасадных работах.

 А вот с подрядчиком, который вышел на 11 школу, нас ждёт серьезный разговор в начале рабочей недели. На объекте - 5 человек! Демонтажные работы до конца не завершены, из заданного графика исполнитель, очевидно, выбивается. Если в течение ближайшей недели ситуация не поменяется, будем применять все возможные меры воздействия к подрядчику, вплоть до расторжения контракта.

26 май 09:47 | : Политика

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