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В Северодвинске сомнительный тип пытался дать взятку честному чиновнику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовного дело в отношении бенефициара коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). 

 По предварительным данным, в текущем году подозреваемый предложил должностному лицу администрации Северодвинска увеличить цену контракта стоимостью около 200 миллионов рублей по капитальному ремонту административного здания и изменить существенные условия контракта, включая повышение размера аванса, за незаконное вознаграждение в сумме 5 миллионов рублей.  После получения части взятки в размере 2 миллионов рублей должностному лицу подозреваемый был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

 Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР. 

21 июль 11:38 | : Скандалы

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