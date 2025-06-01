В Северодвинске сомнительный тип пытался дать взятку честному чиновнику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовного дело в отношении бенефициара коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По предварительным данным, в текущем году подозреваемый предложил должностному лицу администрации Северодвинска увеличить цену контракта стоимостью около 200 миллионов рублей по капитальному ремонту административного здания и изменить существенные условия контракта, включая повышение размера аванса, за незаконное вознаграждение в сумме 5 миллионов рублей. После получения части взятки в размере 2 миллионов рублей должностному лицу подозреваемый был задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Следствие ведет следственный отдел по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.