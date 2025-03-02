Глава Северодвинска турнул "РостПромСтрой" из города

Решение градоначальника совпало с решением Архангельского Управления Федеральной антимонопольной службы о внесении ООО «РостПромСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков. Данная процедура была инициирована городской администрацией после одностороннего расторжения контракта с подрядчиком, который нарушил сроки сдачи объекта – школа №20.

Свою мотивировку представил Игорь Арсентьев:

- Принять образовательное учреждение в таком виде мы не можем: решение, возможно, не самое популярное, но капитальный ремонт школы будем заканчивать уже с другим исполнителем. Завтра лично осмотрю объект и покажу объективную картину на сегодняшний день. В видеообзоре отвечу на ваши вопросы, можете задавать их под этим постом. Также расскажу о текущей ситуации в школе №11 и запланированном ремонте в этом году на новом объекте – школе №5.