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Глава Северодвинска меняет подход к выбору подрядчика по ремонту дорог

Сегодня на планерке Игорь Арсентьев дал поручение ответственным лицам - на этой неделе объявить конкурс на поиск подрядчика на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

 Документация доработана:
- включен ремонт прилегающих тротуаров
- увеличен гарантийной срок на работы: с 4 до 5 лет

 Также градоначальник настоял на проведении конкурса среди потенциальных подрядчиков, где будут отталкиваться не только от цены контракта, но и принимать во внимание опыт исполнителей в работе на таких объектах.

23 январь 17:11 | : Политика / Экономика

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