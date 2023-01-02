Глава Северодвинска меняет подход к выбору подрядчика по ремонту дорог

Сегодня на планерке Игорь Арсентьев дал поручение ответственным лицам - на этой неделе объявить конкурс на поиск подрядчика на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Документация доработана:
- включен ремонт прилегающих тротуаров
- увеличен гарантийной срок на работы: с 4 до 5 лет
Также градоначальник настоял на проведении конкурса среди потенциальных подрядчиков, где будут отталкиваться не только от цены контракта, но и принимать во внимание опыт исполнителей в работе на таких объектах.