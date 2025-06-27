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"Верхнетоемский ЦДО" заплатил маленькому хоккеисту за травму приличную сумму

Прокуратурой Верхнетоемского района проведена проверка по факту получения несовершеннолетним ребенком травмы на территории катка МБОУ ДО «Верхнетоемский ЦДО», расположенном в с. Верхняя Тойма Архангельской области.

Установлено, что 13-летний мальчик в феврале 2024 г., находясь на тренировке по хоккею на указанном стадионе, попал лезвием конька в трещину ледового покрытия, потерял равновесие, вывернул правую ногу и упал на лед, в результате чего получил закрытый перелом костей правой голени.

После случившегося подросток проходил длительное стационарное лечение в больнице, в том числе в областном центре, что повлекло за собой значительные денежные затраты со стороны его родителей, и прекращение тренировок по хоккею.

Прокуратура Верхнетоемского района обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании с МБОУ ДО «Верхнетоемский ЦДО» компенсации морального вреда в связи с тем, что данное образовательное учреждение не осуществило надлежащий надзор за ребенком в период оказания образовательных услуг.

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с исковыми требованиями прокуратуры, взыскав с ответчика в пользу ребенка 350 000 рублей.

27 июнь 13:45 | : Скандалы

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