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Стоматолог из Архангельской области вырвал ребенку не те зубы и заплатит за это

Прокуратура Коношского района Архангельской области провела проверку по обращению жительницы района о некачественном оказании ее несовершеннолетней дочери стоматологических услуг.

           Установлено, что врачом-стоматологом одного из учреждений здравоохранения региона допущена ошибка, выразившаяся в удалении у семилетнего ребенка двух постоянных нижних клыков вместо подлежащих удалению двух молочных зубов. После этого девочка вынуждена была продолжить длительное лечение, в том числе в областном центре.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с медицинского учреждения, а также министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности компенсации морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помощи. Иск удовлетворен на сумму 600 тыс. рублей.

Решение суда исполнено, денежные средства в порядке принудительного исполнения выплачены в полном объеме.

 

12 август 08:57 | : Скандалы

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