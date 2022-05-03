Народный фронт недоволен качеством ремонта дорог в Архангельске

Представители президентского движения направили властям Архангельска замечания, которые были выявлены в ходе рейда по объектам завершенного дорожного ремонта, выполненного по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общественники выявили недочеты в работе подрядчика и просят власти обязать его произвести работу над ошибками. Основная претензия – отсутствие дорожной разметки.
В Архангельске почти завершен ремонт улицы Вологодской, от набережной Северной Двины до Обводного канала. Но без замечаний не обошлось. В самом начале улицы Вологодской тротуар оказался на несколько сантиметров выше бордюрного камня. А в одном из парковочных карманов дорожники оставили кучу строительного щебня и гравия. Теперь его придется буквально отдирать от нового асфальта.
На завершенном участке ремонта набережной Георгия Седова, от улицы Кедрова до улицы Челюскинцев, выявлено частичное нанесение дорожной разметки. Она нанесена только до дома № 15 Набережной Седова и почему-то отсутствует на участке от Челюскинцев до Маяковского. Отсутствует дорожная разметка и на улице Рабочей – еще одном объекте завершенного дорожного строительства.
Та же проблема и на улице Первомайской, от дома № 32 до Ленинградского проспекта, – движение автотранспорта по дороге осуществляется без разметки. На ремонт объекта затрачено более 8 млн руб. На этом участке должны были демонтировать и установить бортовой камень, однако произвели только демонтаж.
«А самое тревожное замечание заключается в том, что у дома № 32, прямо на повороте, хорошо виден провал дороги. Пока асфальт в этом месте не лопнул, но очевидно, что он не переживет и одной зимы, так как на этой улице большой транспортный поток. Видимо, подрядчик решил сэкономить на щебне и гравии», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Алексей Абакумов. - Пока неясно, почему часть дорог сдается без разметки? К примеру, в Северодвинске две дороги сданы с нанесением разметки».
В настоящее время в Архангельске по нацпроекту БКАД отремонтированы четыре дороги из 13, на которые будет израсходовано более 450 млн руб. Срок выполнения контрактов – до 30 сентября. Народный фронт держит на контроле качество производимых работ.