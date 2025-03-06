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Прокуратура настояла на сносе двух аварийных домов в Вельске

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что в г. Вельске два многоквартирных дома по улицам Привокзальная и Октябрьская признаны аварийными и подлежащими сносу, граждане в этих домах не проживают.

Ввиду непринятия органом местного самоуправления мер к сносу аварийного и расселенного жилфонда, создающего угрозу жизни и здоровью граждан, Вельский районный суд по иску прокурора возложил на администрацию ГП «Вельское» обязанность произвести снос указанных аварийных домов до 30.08.2025.

Во исполнение судебного акта администрацией городского поселения заключены  муниципальные контракты на выполнение вышеуказанных работ, которые исполнены, аварийные дома снесены.


05 июнь 12:29 | : Скандалы

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