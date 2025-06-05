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Экс-глава Боброво-Лявлинское накручивал пенсию своей матери

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего бывшего главы                          МО «Боброво-Лявленское» Приморского района. Он обвиняется  по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что бывший глава муниципального образования в нарушение установленного порядка назначения бывшим муниципальным служащим надбавки к пенсии за счет местного бюджета, с целью улучшить финансовое состояние своей матери, которая до него замещала в период с 2015 по 2020 гг. должность главы этого же муниципального образования, будучи осведомленным об отсутствии у нее необходимого стажа муниципальной службы подготовил необходимые документы об установлении матери доплаты к пенсии и убедил подчиненных ему членов соответствующей комиссии подписать их. В последующем издал распоряжение о размере надбавки.

В результате указанных действий в период с 2021 г. по 2023 г. матери обвиняемого из местного бюджета незаконно выплачены денежные средства в размере более 830 тыс. рублей.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Приморской межрайонной прокуратуры и результатов оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК МО МВД России «Новодвинский», расследовано Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и НАО.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд Архангельской области.

05 июнь 10:43 | : Скандалы

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