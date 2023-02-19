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Экс-глава МО "Пертоминское" может присесть на 7 лет за любовь к родне

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования «Пертоминское», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. 

Установлено, что обвиняемый в период с 14.07.2020 по 22.12.2020, находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя из корыстных побуждений, заведомо осознавая, что работы по ремонту трех пожарных водоемов, расположенных на территории сельского поселения, фактически не будут произведены в соответствии с разработанным сметным расчетом, изготовил и подписал фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ. 

В последующем на основании данных документов он перечислил бюджетные денежные средства, принадлежащие муниципальному образованию «Пертоминское» аффилированным лицам, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере 955 334 рублей. Есть данные, что деньги были переведены на счет фирмы, возглавляемой его родственницей.

Обвиняемый свою вину признал.

Уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.

02 июнь 08:42 | : Происшествия

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