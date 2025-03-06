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Две девчушки из Новодвинска готовили диверсию на электроподстанции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летней жительницы города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, сопряженная с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса).

Следствием установлено, что в январе 2025 года в одном из мессенджеров несовершеннолетняя обвиняемая согласилась на предложение выполнить преступное задание за денежное вознаграждение в размере
 100 тысяч рублей и привлекла к его выполнению подругу, не достигшую возраста привлечения к уголовной ответственности. В феврале 2025 года, реализуя преступный умысел, несовершеннолетние приобрели гвоздодер, легковоспламеняющуюся жидкость, а также произвели фото и видеосъемку электроподстанции в городе Архангельске, которую по заданию куратора собирались поджечь. В ночное время они незаконно проникли на огороженную территорию электроподстанции, облили один из ее элементов жидкостью для розжига и подожгли, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона и отправляя видеофайлы куратору. Электроподстанция не пострадала по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку жидкость для розжига, прогорев, потухла. За свои преступные действия они получили лишь незначительную часть обещанного ранее вознаграждения. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. В ходе обысков у несовершеннолетней обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров.

В ходе допроса несовершеннолетняя обвиняемая и соучастница противоправных действий дали признательные показания и пояснили следователю, что таким образом решили заработать, откликнувшись на предложение неизвестного в одном из мессенджеров.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

05 июнь 09:13 | : Скандалы

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