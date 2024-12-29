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Архангельские подростки воровали ягоды на рынке в промышленных масштабах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 14-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). 

Следствием установлено, что 29 апреля 2024 года вечером несовершеннолетний обвиняемый, действуя вместе с 12-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, решили похитить товар из торгового павильона. Они отвлекли продавца и взяли с прилавка пять контейнеров с ягодами общей стоимостью более 3 тысяч рублей. Несмотря на то, что продавец обнаружила их противоправные действия и потребовала вернуть товар, они выбежали из павильона и скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный признал свою вину. Родителям пришлось возместить причиненный ущерб.

         Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

 

20 январь 08:57 | : Происшествия

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