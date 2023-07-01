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Несовершеннолетняя архангелогородка сняла голого мужика на видео

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).  

Следствием установлено, что в апреле текущего года обвиняемая нарушила неприкосновенность частной жизни 26-летнего мужчины, произведя его видеосъемку, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения в обнаженном виде, после чего отправила видео в общий чат в социальной сети, с которым ознакомились пользователи. 

Несовершеннолетняя обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что на улице познакомилась с нетрезвым мужчиной, который пригласил ее к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков она произвела его видеосъемку в туалете и отравила видео своим знакомым.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

(кадр из к/ф «12 стульев», реж. Л. Гайдай)

05 сентябрь 11:59 | : Скандалы

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