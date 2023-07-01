Несовершеннолетняя архангелогородка сняла голого мужика на видео

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Следствием установлено, что в апреле текущего года обвиняемая нарушила неприкосновенность частной жизни 26-летнего мужчины, произведя его видеосъемку, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения в обнаженном виде, после чего отправила видео в общий чат в социальной сети, с которым ознакомились пользователи.

Несовершеннолетняя обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что на улице познакомилась с нетрезвым мужчиной, который пригласил ее к себе в гости. После совместного употребления спиртных напитков она произвела его видеосъемку в туалете и отравила видео своим знакомым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

(кадр из к/ф «12 стульев», реж. Л. Гайдай)