Юная новодвинская девица пыталась совершить диверсию в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По предварительным данным, подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске, которую попыталась поджечь. Вместе с тем по независящим обстоятельствам довести преступный умысел до конца подозреваемой не удалось.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания и пояснила следователю, что таким образом решила заработать, откликнувшись на предложение неизвестного в одном из мессенджеров.

У подозреваемой обнаружены и изъяты средства коммуникации с перепиской в одном из мессенджеров с лицами из-за рубежа.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.