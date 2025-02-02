Бывший архангельский адвокат Тагиров отправляется на 8 лет "топтать зону"

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 25.11.2024, которым бывший адвокат осужден по ч. 3, 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

Он признан виновным в том, что осенью 2021 года обманом получил от лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и его родственников более 28 млн. рублей якобы для последующей передачи в виде взятки должностным лицам государственных и правоохранительных органов за изменение меры пресечения, переквалификацию действий на менее тяжкую статью уголовного закона. Полученные деньги передавать кому-либо не собирался, а распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, он убедил шестерых родственников погибших в дорожно-транспортном происшествии граждан оформить нотариальные доверенности на представление их интересов в страховых компаниях. После получения страховых выплат присвоил их, а потерпевшим в течение длительного времени сообщал о продолжении работы по взысканию. Своими действиями причинил ущерб на общую сумму более 3,8 млн. рублей.

Осужденный через подконтрольное ему юридическое лицо легализовал более 8 млн. рублей, полученных преступным путем, в том числе путем осуществления платежей в счет приобретения автомобиля премиум-класса. Часть денежных средств легализовать не смог в связи с его задержанием правоохранительными органами.

Приговором виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием юридических услуг, на 3 года.

Исковые требования потерпевших о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворены частично в невозмещенном осужденным размере.

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставила без удовлетворения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.