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Архангельский криминальный адвокат Тагиров получил 8 лет колонии

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего адвоката Олега Тагирова виновным  по ч. 3 и ч. 4 ст. 159, п. «б» ч.  4  ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).  

Установлено, что осенью 2021 года подсудимый обманом получил от лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и его родственников более 28 млн рублей  якобы для последующей передачи в виде взятки должностным лицам государственных и правоохранительных органов за изменение меры пресечения, переквалификацию действий на менее тяжкую статью уголовного закона. Полученные деньги передавать кому-либо не собирался, а распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, адвокат убедил шестерых родственников погибших в дорожно-транспортном происшествии граждан оформить нотариальные доверенности на представление их интересов в страховых компаниях. После получения страховые выплаты присвоил, а потерпевшим в течение длительного времени сообщал о продолжении работы по взысканию. Своими действиями причинил ущерб на общую сумму более 3,8 млн рублей.

Далее подсудимый через подконтрольное  юридическое лицо легализовал более 8 млн рублей, полученных преступным путем,  в том числе путем осуществления платежей в счет приобретения автомобиля премиум-класса. Часть денег легализовать не смог в связи с его задержанием правоохранительными органами.

Подсудимый вину не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием  юридических услуг на 3 года.

Исковые требования потерпевших о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворены частично в невозмещенном подсудимом размере. 

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и расследовано отделом Следственного управления Следственного комитета России по области и НАО.

25 ноябрь 11:28 | : Скандалы

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