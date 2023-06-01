Дело архангельского адвоката-мошенника Тагирова передано в суд

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката г.Архангельска Олега Тагирова. Он обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном и в особо крупном размерах), п. «б» ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере).

Как полагает следствие, осенью 2021 года адвокат обманом получил от лица, привлекаемого к уголовной ответственности, более 28 млн. рублей якобы для последующей передачи в виде взятки должностным лицам государственных и правоохранительных органов за изменение обвиняемому меры пресечения и переквалификацию действий на менее тяжкую статью уголовного закона. Полученными денежными средствами адвокат распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, обвиняемый убедил шестерых родственников погибших в дорожно-транспортном происшествии граждан оформить нотариальные доверенности на представление их интересов в страховых компаниях. Затем, получив от страховых компаний причитающиеся родственникам выплаты, присвоил денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом около года убеждал родственников, что им ведется работа по взысканию причитающихся им выплат.

Таким образом обвиняемый похитил денежные средства в общей сумме более 31 млн. рублей.

Также зная, что официально декларируемый им легальный доход намного меньше преступного дохода, обвиняемый легализовал денежные средства в особо крупном размере через подконтрольное ему юридическое лицо. Адвокатом приобретено дорогостоящее транспортное средство.

При этом часть денежных средств обвиняемый не смог легализовать по независящим от него обстоятельствам, поскольку в ноябре 2022 г. задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области, и по заявлениям потерпевших, расследовано следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.

Обвиняемый свою вину не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.