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Архангельский адвокат присвоил деньги, полученные на дачу взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении одного из адвокатов Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что подозреваемый в сентябре-ноябре 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от лица, привлекаемого к уголовной ответственности, денежные средства в размере более 28 млн. рублей якобы для последующей передачи в виде взятки должностным лицам государственных и правоохранительных органов за изменение обвиняемому меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую, переквалификацию действий последнего на менее тяжкую статью уголовного закона. Полученные от обвиняемого денежные средства подозреваемый передавать каким-либо должностным лицам не намеревался и не передавал, распорядился ими по своему усмотрению.

Подозреваемый задержан, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

30 ноябрь 17:07 | : Скандалы

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