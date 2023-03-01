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Архангельский адвокат обманул клиента на 28 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере), установлено два дополнительных эпизода мошеннических действий (ч.ч. 3, 4 ст.159 УК РФ).

Напомним, что в ноябре 2022 года сотрудники РУФСБ задержали адвоката, который осенью 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием получил от лица, привлекаемого к уголовной ответственности, денежные средства в размере более 28 млн. рублей якобы для последующей передачи в виде взятки должностным лицам государственных и правоохранительных органов за изменение обвиняемому меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую, переквалификацию действий на менее тяжкую статью уголовного закона. Полученные от обвиняемого денежные средства адвокат передавать каким-либо должностным лицам не намеревался и не передавал, распорядился ими по своему усмотрению. 

В ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что подозреваемый убедил двух родственников, чьи члены семьи погибли в дорожно-транспортных происшествиях, оформить нотариальные доверенности на представление их интересов в страховых компаниях. Затем, получив от страховых компаний причитающиеся родственникам страховые выплаты  на общую сумму 2 млн 350 тысяч рублей, присвоил денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Ранее выявлено три аналогичных факта мошеннических действий с выплатами страховых компаний на общую сумму 1 млн 450 тысяч рублей,  при этом подозреваемый длительное время убеждал родственников, что им ведется работа по взысканию со страховой компании причитающихся им выплат.

В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

(фото с https://novosti-saratova.ru/) 

31 март 08:53 | : Происшествия

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