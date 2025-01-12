Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Уборкой мусора на острове Хабарка занялась прокуратура

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с островных территорий Архангельска, в том числе острова Хабарка. 

При осмотре островных территорий городского округа «Город Архангельск» выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Установлено, что администрацией городского округа «Город Архангельск» обязанности по созданию контейнерных площадок, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, контролю за работой на данном направлении управляющих организаций, созданию площадок для временного складирования отходов, надлежащим образом не выполняются. В результате данных нарушений допущен сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами. 

В связи с допущенными нарушениями в отношении директора департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, в департамент и руководителям управляющих компаний  ООО «УК «Мегаполис» и ООО «УК «ЖКС» внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Мероприятия по устранению нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

 

13 февраль 09:02 | : Скандалы

Главные новости


Адвокат из Поморья успешно завершил дело о посмертной репродукции
Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (173)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20