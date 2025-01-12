Уборкой мусора на острове Хабарка занялась прокуратура

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с островных территорий Архангельска, в том числе острова Хабарка.

При осмотре островных территорий городского округа «Город Архангельск» выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установлено, что администрацией городского округа «Город Архангельск» обязанности по созданию контейнерных площадок, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, контролю за работой на данном направлении управляющих организаций, созданию площадок для временного складирования отходов, надлежащим образом не выполняются. В результате данных нарушений допущен сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами.

В связи с допущенными нарушениями в отношении директора департамента городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, в департамент и руководителям управляющих компаний ООО «УК «Мегаполис» и ООО «УК «ЖКС» внесены представления об устранении нарушений законодательства.

Мероприятия по устранению нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры.