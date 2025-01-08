Содержатель незаконного ломбарда в Новодвинске отделался небольшим штрафом

Прокуратурой Новодвинска проведена проверка исполнения законодательства о потребительском кредитовании.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, сведения о котором не внесены в государственный реестр ломбардов, заключая с физическими лицами договоры хранения ювелирных украшений, фактически оказывает услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества в ломбарде в г. Новодвинске.

Изучение содержания и существа договоров хранения ювелирных изделий, заключаемых индивидуальным предпринимателем с гражданами, показало, что данные договоры по существу являются договорами займа, форма которых адаптирована для маскировки ломбардной деятельности и содержит основные положения залогового билета, что квалифицирует возникшие между сторонами правоотношения как выдача краткосрочных займов, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

В этой связи прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).

Постановлением Новодвинского городского суда Архангельской области виновному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.