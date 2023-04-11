В Новодвинске предприниматель обманывал граждан с займами

По результатам проверки прокуратурой г. Новодвинска установлено, что индивидуальный предприниматель в помещении одного из торговых центров города под видом заключаемых с гражданами договоров комиссии (прием мобильных телефонов и иной техники для последующей реализации) фактически выдавал займы под залог имущества, при этом условием возврата гражданам сданной техники являлась в том числе уплата процентов от суммы займа.

Указанный индивидуальный предприниматель не являлся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, в связи с чем не имел право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Учитывая, что ранее этот индивидуальный предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, заместителем прокурора города по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).

Постановлением судьи Новодвинского городского суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.