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В Северодвинске выявлены нелегальные кредиторы

Прокуратурой области и автономного округа в сфере противодействия нелегальной деятельности кредиторов обеспечено проведение результативных проверок.

Выявлены факты осуществления индивидуальными предпринимателями, не обладающими статусом профессионального кредитора и (или) не указанными в ст. 6.1 Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», деятельности по предоставлению физическим лицам займов (кредитов), послужившие основанием для возбуждения 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1,2 ст. 14.56 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения указанных дел к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей привлечены уже 4 нелегальных кредитора.

К примеру, Северодвинским городским судом по постановлениям прокурора города Северодвинска 13.09.2024 привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ индивидуальные предприниматели, предоставлявшие потребительские займы под залог ювелирных изделий, строительных инструментов и цифровой техники, назначено наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому.

Прокурором Устьянского района внесено представление руководителю коммерческой организации в связи с отсутствием сведений о ее деятельности в реестре ломбардов, использовании при этом слова «ломбард» в наименовании. Требования прокурора удовлетворены, в настоящее время юридическое лицо находится в стадии ликвидации, деятельности по предоставлению займов не осуществляет.

Проведение проверок на данном направлении продолжается.

18 декабрь 09:01 | : Происшествия

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