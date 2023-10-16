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Северодвинский предприниматель наживался на незаконных займах

Прокуратурой г. Северодвинска по результатам проверки информации Северо-Западного главного управления Банка России установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществлявший деятельность по реализации электронной техники на территории г. Северодвинска, фактически заключил 22 договора потребительского займа с физическими лицами под залог движимого имущества. 

Индивидуальный предприниматель не являлся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, в связи с чем не имел право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Заместителем прокурора города по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой).

Постановлением Северодвинского городского суда предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

04 декабрь 14:30 | : Происшествия

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