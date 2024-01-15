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Коношская ЦРБ с трудом расплатилась с поставщиками по контрактам

Прокуратура Коношского района Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что у ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница» с 10 хозяйствующими субъектами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, оказание услуг.  

Вопреки требованиям закона в установленные сроки оплата по контрактам не произведена, образовалась задолженность в размере более 3,8 миллионов рублей.

В целях устранения нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности прокуратура района внесла заказчику представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена в полном объеме.

20 февраль 15:04 | : Скандалы

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