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Авария в котельной оставила Няндому без отопления

Прокуратура Няндомского района организовала проверку по факту аварии, произошедшей на котельной «Центральная», расположенной в г. Няндома.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также работе по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района. 

 

24 декабрь 15:23 | : Скандалы

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