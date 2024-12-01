Авария в котельной оставила Няндому без отопления

Прокуратура Няндомского района организовала проверку по факту аварии, произошедшей на котельной «Центральная», расположенной в г. Няндома.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также работе по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.