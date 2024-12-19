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Виновники аварии в котельной поселка Октябрьский ответят по всей строгости

Прокуратура Устьянского района организовала проверку по факту аварии, произошедшей на котельной, расположенной в пос. Октябрьский, где  в результате плановых ремонтных работ по очитке теплообменника произошел разрыв составной части запорной арматуры.

В результате происшествия прекращена подача теплоносителя потребителям. 

Исполняющий обязанности прокурора района Ольга Михайлова совместно со специалистами ОП Устьянская теплоэнергетическая компания ООО ГК «УЛК» выехали на котельную, где оценили объемы и сроки необходимого ремонта. 

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также работе по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района. 

 

19 декабрь 13:19 | : Скандалы

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