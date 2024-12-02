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Продуманного жителя Поморья осудили за попытку скрыть авто от конфискации

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого 44-летнего жителя 
 пос. Рочегда виновным по ч. 1 и  2 ст. 312 УК РФ (незаконная передача имущества, подвергнутого описи, совершенное лицом, которому это имущество вверено и сокрытие имущества, подлежащего конфискации по приговору суда).

Как установлено в ходе дознания у виновного на хранении находились вещественные доказательства по уголовному делу – принадлежащие ему автомобиль марки «УАЗ» и автомобильный прицеп, которые он ранее использовал при совершении кражи. 

Данное имущество подлежало конфискации в пользу Российской Федерации по вступившему в законную силу приговору суда, вынесенного в отношении подсудимого по факту совершенной им кражи. С целью неисполнения решения суда в указанной части, желая оставить имущество в своём пользовании, мужчина  воспрепятствовал его принудительному изъятию, а именно – незаконно продал третьему лицу автомобильный прицеп,  сокрыл автомобиль марки «УАЗ» путём хранения в замаскированном состоянии без государственного регистрационного номера по разным адресам на территории Виноградовского муниципального округа.

Суд назначил наказание виновному по совокупности преступлений и совокупности приговоров в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

17 декабрь 08:54 | : Скандалы

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