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Житель Верхней Тоймы дал ложные показания в пользу экс-главы МО "Двинское"

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 52 - летнего жителя Верхнетоемского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства).

Установлено, что обвиняемый,  являясь свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы МО «Двинское», с целью оказать помощь последнему и избежать уголовной ответственности за совершённое преступление на предварительном следствии и при рассмотрении дела в суде дал заведомо ложные показания.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

 

05 август 12:50 | : Скандалы

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