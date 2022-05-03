Житель Верхней Тоймы дал ложные показания в пользу экс-главы МО "Двинское"

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 52 - летнего жителя Верхнетоемского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства).
Установлено, что обвиняемый, являясь свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы МО «Двинское», с целью оказать помощь последнему и избежать уголовной ответственности за совершённое преступление на предварительном следствии и при рассмотрении дела в суде дал заведомо ложные показания.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.