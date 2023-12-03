Жительница Новодвинска отработает 240 часов за присвоенные 10 000 рублей

Мировой судья судебного участка № 6 Ломоносовского судебного района г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 43-летнюю жительницу г. Новодвинска виновной по ч. 1 ст. 312 УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено).

Установлено, что являясь лицом, ответственным за хранение арестованного в рамках исполнительного производства имущества – автомобиля LADA – 111730, и предупрежденной об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие и незаконную передачу данного имущества, подсудимая утилизировала автомобиль, получив 10 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Осужденная свою вину в инкриминируемом ей преступлении полностью признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.