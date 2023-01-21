Сергей Нибабин за подрыв нацпроекта в Мезени получил условный приговор

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным управляющего общества с ограниченной ответственностью «Белый Дом» Сергея Нибабина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что по результатам открытого аукциона между администрацией муниципального образования «Мезенский муниципальный район» и названной организацией был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада в пос. Каменка Мезенского района в рамках реализации национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования и науки в Архангельской области».

В период с июня 2016 года по сентябрь 2018 года обвиняемый дал указание построить на территории детского сада вместо предусмотренных контрактом беседок-веранд пять более дешевых теневых навесов меньшего размера без проведения их сертификации.

В последующем мужчина организовал подписание необходимых документов, что позволило ему путем обмана завладеть денежными средствами в сумме 4,9 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил причиненный преступлением ущерб в полном объёме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.