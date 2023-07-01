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Архангельский чиновник, воровавший еду у спортсменов, отделался условкой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору одного из государственных автономных учреждений Архангельской области Вячеславу Паникару. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 годах осужденный присвоил более 1,5 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на питание участников проводимых учреждением мероприятий, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

29 август 15:09 | : Скандалы

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