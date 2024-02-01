В Северодвинске рассматривается дело об очень крупной взятке

Прокуратурой города Северодвинска утверждено обвинительное заключение в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

По версии следствия, возглавляемое обвиняемым общество с ограниченной ответственностью на основании решения Арбитражного суда Архангельской области обязано за счет собственных денежных средств освободить муниципальный земельный участок от расположенного на нем остановочного комплекса.

Помимо этого, между обвиняемым и его партнером по бизнесу были заключены два договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (автопавильонов), размещение которых требовало согласования с администрацией Северодвинска.

Желая избежать неблагоприятных для коммерческой организации последствий, связанных с исполнением судебного решения, а также не желая возвращать партнеру по бизнесу денежные средства в связи с неисполнением обязательств по оформлению и согласованию в администрации Северодвинска документации, необходимой для размещения автопавильонов, обвиняемый 06 мая 2024 года предложил должностному лицу администрации Северодвинска, участвующему в проводимом оперативно-розыскном мероприятии, взятку в виде денег в размере 1,6 млн рублей и 05 июня 2024 года лично передал указанному должностному лицу часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 300 тыс. рублей, после чего был задержан.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.