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В Северодвинске осудили оператора сотовой связи за халатность

Прокуратура города Северодвинска Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о связи.

В ходе изучения уголовных дел о неправомерном доступе к компьютерной информации установлено, что неизвестные лица, используя подменные абонентские номера, получили доступ в личный кабинет портала «Госуслуги» двух жительниц Северодвинска, в результате чего произошло блокирование и копирование личных данных пользователей. При этом, оператор связи не препятствовал осуществлению таких соединений, поступивших из сети иностранного оператора, не прекратил оказание услуг связи и пропуск трафика в свою сеть.

Прокурор возбудил два дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи). 

По результатам их рассмотрения оператору назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

26 ноябрь 08:54 | : Скандалы

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