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Котласская бабушка растранжирила внучкины алименты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летней жительницы города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная в крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2022 года по июнь 2024 года  обвиняемая являлась опекуном 8-летней внучки, родители которой лишены родительских прав. В 2023 году на ее банковский счет зачислено более 300 тысяч рублей денежных средств (алиментов) на содержание девочки, которые обвиняемая обналичила и передала своему супругу, который их истратил  по своему усмотрению не в интересах малолетней потерпевшей. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами опеки и попечительства. После выявления указанного факта опекунство прекращено, девочка возращена в государственное специализированное учреждение. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и обязалась возместить причиненный внучке ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 ноябрь 14:40 | : Скандалы

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