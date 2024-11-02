Котласская бабушка растранжирила внучкины алименты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летней жительницы города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная в крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2022 года по июнь 2024 года обвиняемая являлась опекуном 8-летней внучки, родители которой лишены родительских прав. В 2023 году на ее банковский счет зачислено более 300 тысяч рублей денежных средств (алиментов) на содержание девочки, которые обвиняемая обналичила и передала своему супругу, который их истратил по своему усмотрению не в интересах малолетней потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами опеки и попечительства. После выявления указанного факта опекунство прекращено, девочка возращена в государственное специализированное учреждение.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и обязалась возместить причиненный внучке ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.