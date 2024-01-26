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Девочка из Нарьян-Мара обокрала дружка своей бабушки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летней жительницы города Нарьян-Мара в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). 

По версии следствия, в 2023 году в Ненецком автономном округе несовершеннолетняя обвиняемая брала во временное пользование мобильный телефон знакомого бабушки и, имея доступ к его банковскому счету, тайно осуществила несколько операций по переводу денежных средств на свой банковский счет, похитив более 130 тысяч рублей. 

Несовершеннолетняя подследственная признала свою вину. Причиненный ущерб возмещен потерпевшему.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://dela.ru/news/283348/) 

18 февраль 09:33 | : Происшествия

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