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Жительница Мезенского района убила супруга-собутыльника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летней жительницы Мезенского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 24 июня 2023 года вечером по месту жительства в поселке Каменка в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры обвиняемая причинила смертельное ножевое ранение 48-летнему супругу. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что между ней и супругом в ходе совместного употребления спиртных напитков произошел бытовой конфликт. Она не могла найти свой мобильный телефон, разозлилась, сходила на кухню за ножом и ударила им супруга. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 сентябрь 09:15 | : Происшествия

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