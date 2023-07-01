Жительница Мезенского района убила супруга-собутыльника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летней жительницы Мезенского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 24 июня 2023 года вечером по месту жительства в поселке Каменка в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры обвиняемая причинила смертельное ножевое ранение 48-летнему супругу.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что между ней и супругом в ходе совместного употребления спиртных напитков произошел бытовой конфликт. Она не могла найти свой мобильный телефон, разозлилась, сходила на кухню за ножом и ударила им супруга.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.