Молодая бабушка из Котласа прогуляла алименты внучки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы города Котласа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная в крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2022 года по июнь 2024 года подозреваемая являлась опекуном 8-летней внучки, родители которой лишены родительских прав. В 2023 году на банковский счет зачислено более 300 тысяч рублей денежных средств (алиментов) на содержание девочки, которые подозреваемая обналичила и передала своему супругу, который их истратил по своему усмотрению не в интересах малолетней потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами опеки и попечительства. После выявления указанного факта опекунство прекращено, девочка возращена в государственное специализированное учреждение.

Подозреваемая признала свою вину и обязалась возместить причиненный внучке ущерб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, изучается истребованная документация.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.