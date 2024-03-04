Бывшая зам главы Котласа Корякина похитила более 6 млн рублей

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации ГО «Котлас» Елены Корякиной. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.1 ст. 285, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (растрата, злоупотребление должностным полномочиями, превышение должностных полномочий).

По версии следствия заместитель главы в период с мая 2021 г. по ноябрь 2023 г. согласовывала документы, содержащие ложные сведения об исполнении обязательств по муниципальным контрактам, заключенным возглавляемым ей управлением администрации городского округа с двумя индивидуальными предпринимателями. На основании данных документов производилась оплата по контрактам за не в полном объеме поставленные товары и оказанные услуги. В последующем фактически неизрасходованные денежные средства передавались указанными лицами обвиняемой.

Данным способом обвиняемая похитила путем растраты бюджетные денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей, причинив городскому округу материальный ущерб.

Она же в период с июня 2021 г. по август. 2023 г. подписала документы, на основании которых подчиненным ей работникам выплачены денежные поощрения и премии в завышенном размере, а в последующем требовала от указанных лиц передать ей часть полученных денежных средств. В результате обвиняемая получила денежные средства на общую сумму более 870 тыс. рублей, причинив городскому округу материальный ущерб на указанную сумму.

Также в октябре 2023 г. обвиняемая в нарушение требований трудового законодательства, превышая свои полномочия, подписала документы, на основании которых руководитель подведомственной ресурсоснабжающей организации незаконно из фонда оплаты труда общества получил выходное пособие в размере более 930 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам Котласской межрайонной прокуратуры, регионального Управления ФСБ России по Архангельской области, ОЭБ и ПК ОМВД России «Котласский».

В рамках уголовного дела прокурором заявлены исковые требования о взыскании с обвиняемой ущерба, причиненного преступлением на сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.