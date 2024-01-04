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В Поморье судебный пристав закрывала дела за мзду

Прокурором г. Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Коряжме и Вилегодскому району УФССП России по АО и НАО, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что, занимая должность федеральной государственной гражданской службы судебного пристава-исполнителя, являясь должностным лицом, в период с 29 августа 2022 года по 17 марта 2023 года, не имея законных оснований, обвиняемая окончила 8 исполнительных производств.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Санкции инкриминируемых обвиняемой статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.hibiny.ru) 

02 июль 08:58 | : Скандалы

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