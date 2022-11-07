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Водитель мусоровоза - друг животных

Рассказывает региональный оператор ТКО по Архангельской области компания «ЭкоИнтегратор»:

- Нам очень хотелось, чтобы истории с обнаружением животных на контейнерных площадках и в мусорных баках, как и все плохое, остались в прошлом году.

 Но реальность такова: сегодня водитель мусоровоза в Вилегодском муниципальном округе на контейнерной площадке деревни Маурино нашел кошку. Если точнее, то кошка выпала из мусорного бака при погрузке отходов в мусоровоз.

 Эту пушистую красавицу бывшие хозяева облили водой и выбросили в мусорный бак.

 Водитель, который нашел ее сегодня, отвезет кошку в ветеринарную клинику на осмотр и заберет домой. Счастливица обрела в лице спасителя ещё и любящего хозяина!


15 январь 08:20 | : Будни

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